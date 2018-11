Apollo 8 meldt zich in top zes na zege op US

Tegen US, net als Apollo 8 gepromoveerd uit de topdivisie, hadden de Bornse vrouwen een vrij eenvoudige middag. De eerste set werd met overmacht gewonnen (25-16). US wist het Apollo in de tweede set iets lastiger te maken, maar de setwinst kwam nooit in gevaar (25-22). In de derde set velde de thuisploeg definitief het vonnis over de bezoekers uit Amsterdam (25-19).