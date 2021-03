‘Apollo 8 moet het laatste station worden voor de stap naar de Europese competitie’

Hengelose golfer Joris Spanjer in winters Texas zonder stroom: ‘Deze staat is niet op kou ingericht’

18 februari HENGELO/ABILENE - Het Hengelose golftalent Joris Spanjer vertrok afgelopen zomer naar Texas, om er een betere speler te worden. De 19-jarige Tukker is een van de vele ‘slachtoffers’ van de extreme weersomstandigheden in de Amerikaanse staat. „Geen stroom, het licht komt van een kaars die we nog wel hebben.”