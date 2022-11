Apollo 8 onderuit in topper tegen Sliedrecht Sport

De volleybalsters van Apollo 8 zijn er niet in geslaagd de eerste plek in de eredivisie te heroveren. Koploper Sliedrecht Sport was dinsdagavond met 3-0 te sterk voor de Bornse formatie.

Sliedrecht Sport is al jaren een grootmacht in het Nederlandse volleybal. De Zuid-Hollandse vrouwen rijgen de kampioenschappen aan elkaar. Maar na het vertrek van succescoach Vera Koenen en een x-aantal speelsters is er de hoop dat die hegemonie doorbroken kan worden. Vooralsnog staat Sliedrecht echter op de voor hen vertrouwde eerste plaats in de eredivisie. Het lukte ook Apollo 8 niet om daar verandering in te brengen.

In de eerste set ging het aanvankelijk gelijk op, daarna sloeg Sliedrecht Sport een gat van een paar punten. Toen Apollo na een lange rally via Jorieke Bodde bij 19-19 op gelijke hoogte kwam, kon het weer beide kanten op. Bij de big points waren de bezoekers echter beter bij de les. Via twee in het blok geslagen aanvallen van Apollo 8 ging de setwinst naar de regerend landskampioen, 25-22.

Voorsprong weggegeven

De Bornse vrouwen zinden op revanche in de tweede set en kwamen ook op een 15-11 en 17-13 voorsprong. Langzaamaan kwam Sliedrecht echter terug. Bij 18-18 was de stand weer in evenwicht. Met een dubbele wissel probeerde Apollo 8 het momentum weer aan haar kant te krijgen, maar het mocht niet baten. De thuisploeg knokte zich nog wel terug van 22-24 naar 24-24, maar de Noorse Mille Kjosås stelde twee punten later de setwinst veilig voor Sliedrecht Sport.

Die tik kwam Apollo 8 niet meer te boven. In de derde set keek het al snel tegen een ruime achterstand aan. De Bornse vrouwen brachten de marge nog terug tot 10-11 en dwongen Sliedrecht daarmee tot een time-out, maar toen de bezoekers vervolgens opnieuw uitliepen was het gedaan met de thuisploeg, die de derde set met 25-15 naar Sliedrecht Sport zag gaan.

Apollo 8 - Sliedrecht Sport 0-3 (22-25, 24-26, 15-25).