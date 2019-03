Apollo 8 ook volgend jaar in eredivisie na winst op US

Apollo kwam in Amsterdam amper in de problemen. De eerste twee sets werden overtuigend gewonnen, waarna de bezoekers met een 21-11 voorsprong in de derde set op rozen leken te zitten. Het werd echter nog even spannend, omdat US terug wist te komen tot 19-22. In de slotfase hield Apollo het hoofd echter koel en via 22-25 besliste het de wedstrijd.