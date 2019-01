Apollo 8 schrijft geschiedenis met plek in bekerfinale

volleybalBORNE - Apollo 8 kan een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het succesverhaal. Na het kampioenschap in de topdivisie en de daarbij horende promotie naar de eredivisie plaatste het team van de broers Bart en Thijs Oosting zich woensdagavond voor het eerst in de clubhistorie voor de bekerfinale.

Om de eindstrijd te bereiken moest de Bornse formatie afrekenen met streekgenoot Springendal Set-Up'65. Dat bleek een pittige kluif, want de Ootmarsumse vrouwen waren in hun sterkste formatie afgereisd naar de volgepakte sporthal De Veste. Dus met de drie zussen Oude Luttikhuis. Beide teams maakten er een spannende wedstrijd van, met uiteindelijk de thuisploeg die aan het langste eind trok: 3-2.

Apollo begon sterk en won de eerste set met 25-21. Het lukte de Bornse ploeg aanvankelijk niet om dat spel door te trekken naar de tweede set. Set-Up liep zes punten uit. Die ruime marge bleek echter geen garantie op succes, want bij 20-20 waren de bordjes weer in evenwicht. In het vervolg was het stuivertje wisselen. De teams bleven in elkaars spoor. Set-Up trok uiteindelijk aan het langste eind door het derde setpunt dat het kreeg te verzilveren.

Volledig scherm Carmen Oude Luttikhuis test de Bornse blokkering, bestaand uit Jeanine Stoeten en Carlijn Oosterlaken. © Emiel Muijderman

2-1 voorsprong

Met de sterke terugkeer in de tweede set maakte Apollo duidelijk dat het het goede gevoel weer te pakken had. Die lijn trok het door in de derde set. Daarin stond de Bornse formatie continu op voorsprong. Set-Up was niet bij machte om zich terug te knokken en zag de set met 25-19 naar de thuisploeg gaan.

Als Set-Up nog iets wilde, dan moest het in de vierde set gebeuren. Tot halverwege de set hielden beide teams elkaar in evenwicht, daarna lukte het de bezoekers om een gaatje te slaan dankzij een aantal harde services van Carmen Oude Luttikhuis. Bij 20-22 kwam Kiki von Piekartz aan de opslag voor de bezoekers. Ze hield het hoofd koel en serveerde Set-Up naar een 20-25 overwinning.

Volledig scherm Set-Up'65 dwong een tiebreak af door de vierde set te winnen. © Emiel Muijderman

Tiebreak

Een tiebreak moest beslissing brengen in de strijd om het eerste finaleticket. In die vijfde set begon Apollo ijzersterk. Met name Jeanine Stoeten was op dreef bij de thuisploeg en met een aantal blokpunten hielp ze de Bornse formatie aan een 8-3 voorsprong bij de wisseling van speelhelft. Set-Up was het passend kwijt, terwijl Apollo ijzersterk stond te verdedigen. Bij 14-10 kwam de thuisploeg op matchpoint. De bezoekers kwamen nog terug tot 14-13, maar toen Ilse Oude Luttikhuis in het net serveerde was de wedstrijd beslist.

Het winnende punt leidde tot een vreugde-explosie in het Bornse kamp, terwijl Set-Up teleurgesteld afdroop. Apollo kan zich nu opmaken voor de bekerfinale. Een unicum in de historie van de club die dit seizoen het 50-jarig jubileum viert. De eindstrijd wordt zondag 17 februari gespeeld in het Landstede Topsportcentrum in Zwolle. Apollo neemt het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Sliedrecht Sport en Eurosped. Dat duel wordt donderdagavond gespeeld. Opnieuw lonkt een Twents onderonsje, maar dan moet het Vroomshoopse Eurosped morgen wel winnen in Sliedrecht.

Apollo 8 - Springendal Set-Up'65 3-2

Sets: 25-21, 25-27, 25-19, 20-25, 15-13.