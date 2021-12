Apollo 8 sluit bijzonder jaar af met overwinning op Sneek, Eurosped in tiebreak langs VCN

Voor Apollo 8 was 2021 een bijzonder jaar. De Bornse formatie won voor het eerst in de clubhistorie de nationale beker en maakte haar debuut in Europa. Op bezoek in Sneek sloot het team van de broers Bart en Thijs Oosting het jaar in stijl af. Apollo won de eerste set met 25-17. De thuisploeg, onder leiding van Markeloër Jeffrey Scharbai, bood in de tweede set meer weerstand, maar opnieuw trokken de Bornse vrouwen aan het langste eind, 26-24. Apollo leek vastbesloten om het duel snel af te maken. Het had in de derde set al snel een ruime voorsprong te pakken en sleepte met 25-16 de winst binnen.