Apollo 8 sluit eigen driekamp af op tweede plaats

‘Weten waar we aan moeten werken’

Omdat Sneek naast de 4-0 overwinning op Apollo ook met 2-1 van Veracles won, kroonden de Friezinnen zich tot winnaars van het toernooi. Voor de thuisploeg restte de tweede plek. Toch was Thijs Oosting niet ontevreden. “We trainen hard en weten waar we aan moeten werken. Je merkt in dit soort duels dat de aanvalskracht in de eredivisie net wat hoger is dan in de topdivisie. Met name de services gaan een stuk harder over het net. Daarnaast moeten we wedstrijden beter leren lezen. Wat gaat een aanvalster bijvoorbeeld doen? Dat zijn dingen waar we aan moeten werken. Maar we zitten op de goede weg.”