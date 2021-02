Apollo 8 sluit reguliere competitie af als koploper na moeizame winst op FAST

De blijdschap was na afloop groot bij de Bornse vrouwen. “We zijn er heel trots op dat we als nummer één van Nederland naar de kampioenspoule gaan”, sprak Bart Oosting. “Nu willen we ons ook plaatsen voor de play-offs om de landstitel. Daar hoeven we niet meer omheen te draaien.”

Gemotiveerd FAST

Apollo had zaterdag twee punten nodig om de eerste plek veilig te stellen, maar gemakkelijk ging het niet. De Bornse vrouwen troffen een gemotiveerd FAST, dat met lef speelde en vastbesloten was nog één keer te stunten. Apollo daarentegen was serverend minder scherp dan in de voorgaande duels. Het zorgde voor een spannende eerste set, waarin het team van de broers Oosting vier keer op setpunt kwam, maar het maar niet lukte om het winnende punt tegen de grond te slaan. FAST deed dat bij de derde mogelijkheid wel en won de set met 31-29.

Ook in de tweede set had Apollo het lastig. Al bij 11-8 nam Thijs Oosting zijn eerste time-out. Even leken de bezoekers zich terug te knokken, maar na 15-15 liep FAST opnieuw uit (21-17). De thuisploeg won de set uiteindelijk met 25-21 en leek vervolgens door te drukken in de derde set. FAST kwam met 13-8 voor, maar Apollo rechtte de rug en niet veel later stond er een 18-15 stand in het voordeel van de Bornse formatie op het scorebord. Apollo drukte door en na een ace via de netrand van Kim Klein Lankhorst werd de set binnengehaald, 25-18.

Door de setwinst leek het goede gevoel terug te zijn bij Apollo, maar ook in de vierde set moest het toezien hoe FAST een voorsprong nam. Bij 21-18 leek de thuisploeg opnieuw op koers te liggen om de wedstrijd te beslissen, maar net als in set drie kwam Apollo terug. Van 21-20 ging het naar 21-24. FAST scoorde nog één keer, maar via de blokkering sleepten de Bornse vrouwen ook de vierde set binnen.

Tiebreak

Een vijfde set moest uitkomst brengen wie er met de winst aan de haal zou gaan. Apollo begon voortvarend en liep uit naar een 8-3 voorsprong bij de wisseling van speelhelft. Maar nu was het FAST dat zich terugknokte en de marge terugbracht tot één punt. Apollo gaf de voorsprong echter niet uit handen en via 11-15 won het de tiebreak uiteindelijk overtuigend.

Daarmee was de eerste plek in de reguliere competitie een zekerheidje voor Apollo. “Daar zijn we echt heel blij mee”, zei Bart Oosting. “Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar we zijn wel heel tevreden over de houding van het team en hoe ze zich terug hebben geknokt vandaag.”

FAST - Apollo 8 2-3

Sets: 31-29, 25-21, 18-25, 22-25, 11-15.

Scores Apollo 8: De Vries 34, Koebrugge 14, Ten Brinke 13, Huisman 12, Vos 8, Bredewoud 6, Meinders 4, Klein Lankhorst 2, Steenwelle 1.