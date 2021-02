Apollo 8 terug aan kop na overtuigende zege op VCN

De broers Oosting verlengden afgelopen week hun contract bij Apollo met drie jaar. Dat werd op bezoek in Capelle aan den IJssel nog eens gevierd met een klinkende overwinning. In sporthal Oostgaarde hadden de Bornse vrouwen in de eerste set al snel een voorsprong te pakken. Het gat tussen de bezoekers en VCN werd steeds groter. Via 16-10 en 20-12 wonnen de Bornse vrouwen de set overtuigend, 25-13.

VCN was na overwinningen op FAST en Set-Up’65 nog ongeslagen in de eredivisie, maar de promovendus had ook in de tweede set weinig in te brengen tegenover de dadendrang van Apollo. Opnieuw liepen de bezoekers in rap tempo uit. Met 25-11 was het machtsvertoon nog groter dan in de eerste set.