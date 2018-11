Apollo 8 trekt in vijfsetter aan het langste eind tegen Set-Up’65

volleybalBORNE – De volleybalsters van Apollo 8 hebben in de Twentse derby tegen Springendal Set-Up’65 aan het langste eind getrokken. In sfeervolle sporthal De Veste won de Bornse formatie met 3-2.

Ruim 800 toeschouwers zagen hoe Apollo 8 prima aan de wedstrijd begon. Op de opslag van routinier Antoinette Posthuma, oud-speelster van Set-Up’65, greep de Bornse formatie direct een ruime voorsprong. Het lukte Set-Up niet om de achterstand in te lopen, waardoor de eerste set met 25-18 overtuigend naar Apollo ging.

Voor Set-Up was dat het teken dat het in de tweede set uit een ander vaatje moest tappen. De Ootmarsumse vrouwen zetten de teleurstelling van de verloren eerste set van zich af en kwam met 9-17 voor te staan in de tweede set. Set-Up gaf die ruime marge niet meer uit handen. Het kwam bij 17-24 op setpunt en vierde daarna ook het winnende punt.

Volledig scherm Antoinette Posthuma in de aanval namens Apollo 8. © Lenneke Lingmont

Evenwicht

Met de stand op het scorebord in evenwicht kon het duel weer alle kanten op. Even leek het duel ook gelijk op te gaan, want tot een punt of twaalf bleven Apollo en Set-Up in elkaars spoor. Daarna sloegen de bezoekers een gat: 15-22. Set-Up leek op rozen te zitten, won de derde set 16-25, en ging met het nodige vertrouwen de vierde set in.

Maar in die vierde set gaf Apollo 8 nog een keer gas. Het kwam met 12-7 voor. Set-Up kwam in de slotfase nog wel dichtbij de Bornse ploeg in de buurt, maar Apollo gaf de voorsprong niet meer weg, 25-22. De thuisploeg denderde daarna door. Kwam in de tiebreak al snel een paar punten los en hield die voorsprong tot het einde vast, 15-11.

Volledig scherm Set-Up-trainer Lesley de Jonge geeft instructies aan zijn speelsters. © Lenneke Lingmont

Apollo 8 – Springendal Set-Up’65 3-2.