Apollo 8 uit Borne schrijft geschiedenis en wint nationale beker

GRONINGEN - Apollo 8 heeft historie geschreven. Voor het eerst in de clubgeschiedenis legde de Bornse formatie beslag op de nationale beker. In de finale was het team van de coachende broers Thijs en Bart Oosting met 3-1 te sterk voor VCN uit Capelle aan den IJssel.

Twee jaar geleden stond Apollo 8 voor het eerst in de bekerfinale. Toen, in het debuutseizoen in de eredivisie, bleek Sliedrecht Sport een maatje te groot. Dit jaar begon de Bornse formatie als favoriet aan de eindstrijd. Apollo heeft zich de afgelopen jaren immers ontwikkeld tot een uitdager in de strijd om de landstitel. Niet voor niets staat het team van de broers Oosting dit seizoen in de finale van de play-offs. VCN daarentegen is dit seizoen nieuw op het hoogste niveau. Al drong het team uit Capelle aan den IJssel vorig seizoen als topdivisionist ook al door tot de eindstrijd van het bekertoernooi.

Apollo begon in Martiniplaza in Groningen met Kim Klein Lankhorst als spelverdeelster, Tess de Vries als diagonaal, Rianne Vos en Juliët Huisman als passer-lopers en teamcaptain Eline Gommans en Carlijn Koebrugge op het midden. Florien Reesink fungeerde als libero. De Bornse vrouwen hadden een valse start en keken al snel tegen een 4-0 achterstand aan. Daarna pas kon Apollo via het blok met Gommans en Huisman iets terugdoen. De Bornse formatie zette de achtervolging in en mede dankzij twee blokpunten van Huisman was de stand bij 10-10 weer in evenwicht, om bij 14-13 voor het eerst op voorsprong te komen.

De voorsprong was van korte duur, want bij 16-14 was de stand weer in het voordeel van VCN, dat met veel risico serveerde. Apollo vroeg een time-out aan om zich te herpakken. Met Daphne Knijff in het team voor Gommans knokte het team van de broers Oosting zich nog wel naast VCN, maar de ploeg uit Capelle aan den IJssel liep daarna opnieuw uit naar 21-18. Thijs Oosting haalde zijn team wederom naar de kant, bracht Fleur Meinders en Emma Bredewoud in de ploeg, maar VCN behield het initiatief. De Zuid-Hollanders leken bij 23-19 op weg naar setwinst, maar via een sterke serveserie van Rianne Vos knokte Apollo zich andermaal naast VCN (23-23). De Bornse vrouwen kwamen vervolgens ook op setpunt na een in het net geslagen aanval. VCN kwam nog een paar keer terug, maar bij het derde setpunt voor Apollo hadden de Zuid-Hollanders geen antwoord op de aanval van De Vries.

Volledig scherm © Pim Waslander

Boost

Zo ontsnapte Apollo in de eerste omgang. Dat de set toch nog gewonnen werd, gaf het vertrouwen van de Bornse vrouwen een boost. Het team kwam beter in de wedstrijd, wist VCN beter onder druk te zetten en liep op de opslag van Gommans uit naar een 7-2 voorsprong in de tweede set. Vervolgens denderde Apollo door. Blokkerend en passend had het de zaken goed op orde. Waar VCN in de eerste set nog vol overtuiging speelde, lukte dat in de tweede omgang een stuk minder. Coach Ivo Munter was genoodzaakt in te grijpen en was bij een 17-6 achterstand al door zijn time-outs heen.

Via een blok van de ingevallen Marije ten Brinke en een ace van Koebrugge trok Apollo de voorsprong door naar 21-6, pas daarna lukte het VCN weer om een paar punten te pakken. De voorsprong van de Bornse vrouwen was echter zo groot, dat deze geen moment in gevaar kwam. Via een uitgeslagen aanval en een foutserve van VCN en een blok van De Vries kwam Apollo op setpunt. Dat werd bij de eerste mogelijkheid benut door Rianne Vos: 25-13.

Derde set

Met de 2-0 voorsprong op zak leek Apollo hard op weg naar de eerste bekerwinst in de clubhistorie. Misschien zorgde dat besef in de derde set voor zenuwen bij de Bornse vrouwen, want Apollo leek geen schim van het team uit set twee. VCN serveerde weer met veel druk en nam een 5-0 voorsprong. Met een time-out probeerde de technische staf van Apollo het vertrouwen te herstellen, maar Maureen Weernekers serveerde VCN naar 7-0. De Bornse vrouwen zetten de achtervolging in, maar hadden moeite om de opgelopen schade te repareren. Apollo had een goede serie nodig. Die bleef echter uit, waardoor de derde set naar VCN ging: 25-16.

Volledig scherm Maureen Weernekers (4) van VCN was in de derde set een plaag voor Apollo. © Pim Waslander

Apollo was het momentum even kwijt en zag VCN in de vierde set opnieuw uitlopen (5-1). Deze keer lukte het wel om te herstellen en via een score van Klein Lankhorst was de stand bij 7-7 weer in evenwicht. Apollo nam daarna een kleine voorsprong, maar bij 12-12 was de stand opnieuw gelijk. Via scores van Huisman, De Vries, Vos en een paar foutjes van de tegenpartij pakten de Bornse vrouwen weer een kleine voorsprong. Even leek het gedaan met de weerstand van VCN, maar het team uit Capelle aan den IJssel bleek een knokploeg en bracht de stand bij 17-17 wederom op gelijke hoogte.

Matchpoint

Zo bleef het lange tijd spannend in Groningen, maar toen Huisman Apollo op 23-19 zette kon het haast niet meer misgaan voor de Bornse vrouwen. Huisman zette haar ploeg vervolgens ook op matchpoint, waarna Vos voor de wedstrijd én bekerwinst mocht serveren. VCN bracht de bal nog een keer terug, maar een hard geslagen aanval van Emma Bredewoud was de ploeg uit Zuid-Holland te machtig.

Daarmee kroonde Apollo 8 zich tot bekerwinnaar en onttroonde het Sliedrecht Sport, dat de afgelopen drie jaar de cup won. Mogelijk ligt er dit seizoen zelfs nog meer eremetaal voor de Bornse vrouwen in het verschiet, met de play-offs om de landstitel in het vooruitzicht.

VCN - Apollo 8 1-3

Sets: 25-27, 13-25, 25-16, 19-25.