Apollo 8 uit Borne woensdagavond in halve finale bekertoernooi

Saillant detail: Sliedrecht is de regerend bekerkampioen, de ploeg won die titel door vorig jaar in de finale te winnen van... Apollo 8. Die in Zwolle gespeelde wedstrijd mag gerust het sportieve hoogtepunt van de ploeg worden genoemd, samen met de promotie naar de eredivisie.

Competitie

Zondagmiddag wacht het tweede treffen tegen Sliedrecht in Borne, waar om 14.30 uur de return in de reguliere competitie wordt gespeeld. Eerder dit seizoen was de formatie uit Zuid-Holland in eigen huis met 3-1 de baas. Overigens won Sliedrecht Sport ook de allereerste wedstrijd van dit seizoen. Dat was in de Supercup, met Apollo 8 als verliezende tegenstander.