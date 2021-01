Apollo 8 verdedigt koppositie met winst op Set-Up’65

BORNE - De derby tussen Apollo 8 en Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 is prooi geworden voor de thuisploeg. De Bornse formatie, momenteel koploper in de eredivisie, won zaterdagavond met 3-0 van de bezoekers uit Ootmarsum.

De verschillen in de eerste set waren klein. Apollo had een stroeve start, waardoor Set-Up in het spoor van de koploper kon blijven. Tot 15-15 ging het gelijk op, daarna kreeg de thuisploeg meer grip op de wedstrijd. Apollo sloeg een gaatje van een paar punten, het lukte Set-Up niet om die schade te herstellen. Met 25-20 ging de eerste set naar Apollo.

In de tweede set denderde het team van de coachende broers Bart en Thijs Oosting door. Set-Up kwam nog wel met 2-4 voor, maar via 12-7 en 19-8 liep Apollo in een razend tempo uit. Set-Up schreef in de slotfase nog drie punten bij, maar ging met 25-11 ruim onderuit.

Set-Up bleef in het dal hangen en kwam in de derde set met 11-3 achter. De Ootmarsumse vrouwen herstelden zich nog enigszins, maar de marge was te groot om Apollo nog aan het wankelen te brengen. De thuisploeg kwam bij 24-17 op matchpoint. Dankzij goed blokkerend werk pakte Set-Up nog een puntje mee, maar in de daaropvolgende aanval sloeg Rinske Hofste Apollo alsnog naar de overwinning, 25-18.

Door de overwinning blijft Apollo 8 koploper met tien punten uit vier duels. Set-Up staat laatste met één punt uit vier wedstrijden. Alleen de eerste vier teams in de competitie plaatsen zich na acht wedstrijden voor de kampioenspoule.

Apollo 8 - Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-0

Sets: 25-20, 25-11, 25-18.

Scores Apollo 8: De Vries 19, Huisman 9, Koebrugge 6, Meinders 4, R. Vos 4, Gommans 4, Ten Brinke 3, Hofste 2, Klein Lankhorst, Steenwelle, Louwrink allen 1.

Scores Set-Up'65: Hoenderboom 14, Olde Rikkert 6, Stevelink 4, Nijhuis 3, Dekker 2, Brilhuis, Eertman, P. Vos allen 1.