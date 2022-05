Apollo 8 verliest eerste duel in strijd om landstitel, eerste slag is voor Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - In de strijd om de landstitel heeft Apollo 8 direct averij opgelopen. De eerste wedstrijd in de best-of-three-serie tegen Sliedrecht Sport ging met 3-0 verloren.

Apollo 8 wist op voorhand dat het voor een zware opgave stond. Sliedrecht Sport is de laatste jaren grootgrutter als het gaat om het pakken van prijzen. De laatste vier landstitels gingen naar de ploeg uit Zuid-Holland, waaronder die van vorig jaar, waarin het in de finale drie keer met 3-0 te sterk was voor Apollo. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting hield zich liever vast aan de laatste ontmoeting in de eigen sporthal De Veste, die met 3-0 werd gewonnen door de Bornse vrouwen.

Geen stunt

Zo’n stunt zat er dinsdagavond niet in. De bezoekers knokten zich weliswaar meerdere keren terug uit geslagen positie, maar zagen die inzet niet beloond worden met setwinst. De Bornse vrouwen werkten in de eerste set een 23-20 achterstand weg, onder meer door twee blokpunten van het duo Tess de Vries en Eline Gommans en een score van Jette Kuipers. Het slotakkoord was echter voor de thuisploeg, die via een score van voormalig Eurosped-speelster Vera Mulder op setpunt kwam. Die kans werd verzilverd toen Denise de Kant via een uitstekende blokactie de aanval van Kuipers neutraliseerde.

Daarmee had Sliedrecht Sport de gewenste voorsprong te pakken. De Zuid-Hollandse formatie drukte door in de tweede set, waarin het de passlijn van Apollo 8 meermaals onder druk zette. Als de pass bij de bezoekers dan toch een keer goed kwam, stond de blokkering van de thuisploeg vaak goed opgesteld. Het leidde tot een 22-13 voorsprong voor Sliedrecht Sport, dat daarmee op rozen leek te zitten. Leek, want op de serve van de uitstekend spelende Juliët Huisman kwam Apollo terug. Pas bij 22-21 lukte het Sliedrecht via routinier Carlijn Ghijssen-Jans om de serie van Huisman te doorbreken. De thuisploeg drukte direct door en toen een aanval van Tess de Vries in de blokkering van Sliedrecht belandde, was ook de tweede set beslist.

Huisman neemt Apollo opnieuw bij de hand

Apollo begon hoopgevend aan de derde set waarin het een 3-5 voorsprong nam. Maar via een paar aces van De Kant nam Sliedrecht al snel het initiatief over. De thuisploeg liep andermaal uit, deze keer tot 17-11. Maar opnieuw nam Huisman Apollo bij de hand en met haar serve dwong ze de thuisploeg tot een aantal fouten. Daardoor was de stand bij 17-17 weer in evenwicht. Het leidde tot een spannende slotfase, waarin Sliedrecht met 23-21 voor kwam te staan. Marije ten Brinke maakte er nog 23-22 van, maar serveerde daarna uit waardoor de thuisploeg op matchpoint kwam. Dat werd in de daaropvolgende aanval verzilverd door Jolijn de Haan, die daarmee het vonnis velde over Apollo 8.

Aanstaande zaterdag staan beide teams in Borne wederom tegenover elkaar. Apollo 8 moet dan winnen om kans te blijven houden op de landstitel. Bij een nederlaag kroont Sliedrecht zich opnieuw tot kampioen. De wedstrijd in De Veste begint om 15.00 uur.

Vrouwen, finale play-offs om landstitel

Sliedrecht Sport - Apollo 8

Sets: 25-23, 25-21, 25-22.