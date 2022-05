Apollo 8 verliest opnieuw en ziet landstitel naar Sliedrecht Sport gaan

BORNE - Apollo 8 is er niet in geslaagd een derde wedstrijd af te dwingen tegen Sliedrecht Sport. De Bornse volleybalsters verloren in eigen huis met 3-1. De bezoekers uit Zuid-Holland, onder leiding van de oud-Hengelose Vera Koenen, kroonden zich daardoor voor de zevende keer tot landskampioen.

De missie voor Apollo 8 was duidelijk. In de volgepakte sporthal De Veste moest deze zaterdag gewonnen worden van Sliedrecht Sport. Alleen dan werd de Bornse kampioensdroom in leven gehouden. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting maakte het Sliedrecht Sport bij vlagen ook lastig, maar uiteindelijk kwam de thuisploeg net te kort voor de overwinning.

Moeizame start

Apollo had een moeizame start. Sliedrecht Sport serveerde goed en zette zo de passlijn van de Bornse vrouwen onder druk. Daardoor liepen de bezoekers al snel uit naar een voorsprong van vijf punten (5-10). Na een blokpunt van Eline Gommans kwam Apollo nog wel terug tot 9-10, maar daarna liep Sliedrecht Sport opnieuw uit tot 14-19. De bezoekers toonden zich in de eindfase van de eerste set onverstoorbaar en sleepten de set met 14-25 binnen.

De thuisploeg herstelde zich in de tweede set. Het had meer grip op Sliedrecht Sport. Apollo kwam nog wel met 4-7 achter, maar via twee punten van Marije ten Brinke en een ace van Jette Kuipers kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Apollo had de smaak te pakken en met een 22-17 voorsprong leek de thuisploeg de stand weer recht te trekken. Sliedrecht knokte zich, mede dankzij drie blokpunten van Denise de Kant echter terug in de set. Apollo kwam niet meer tot scoren en op de serve van Carlijn Ghijssen-Jans liepen de bezoekers uit naar 22-25.

Apollo doet iets terug

Daarmee had Sliedrecht nog maar één set nodig om zich opnieuw tot kampioen te kronen. Voor Apollo was dat het teken om nog eens extra gas te geven. Het perste er een goede derde set uit, waarin het op de serve van de ingevallen Marit Zander uitliep naar een 21-17 voorsprong. Sliedrecht kwam nog terug tot 21-20, maar nu hield Apollo het hoofd koel. Via twee blokacties van Tess de Vries en Carlijn Koebrugge kwam de thuisploeg op setpunt, dat werd benut toen Sliedrecht-speelster Jolijn de Haan een aanval buiten de lijnen sloeg.

Meer dan die ene set zat er niet in voor Apollo. Na een gelijk opgaande openingsfase van de vierde set sloegen de bezoekers, onder meer dankzij drie aces én een succesvolle pipe-aanval van Jolijn de Haan, een gat van zes punten. Toch gaf de thuisploeg zich niet gewonnen. Punt voor punt knokte Apollo zich terug, waarna Juliët Huisman de Bornse vrouwen op 20-20 zette. Apollo kwam zelfs nog met 21-20 voor, maar bij de big points bewaarde Sliedrecht Sport opnieuw de rust.

Zevende landstitel Sliedrecht

Jolijn de Haan bracht de stand weer in evenwicht, waarna ze met een snoeiharde serve de bezoekers op voorsprong zette. Toen een lange rally is Zuid-Hollands voordeel uitviel en Huisman een aanval namens Apollo buiten de lijnen sloeg, kwam Sliedrecht Sport op matchpoint. Kirsten Wessels sloeg uiteindelijk het winnende punt binnen voor de ploeg van Vera Koenen. Daarmee kroonde Sliedrecht Sport zich voor de zevende keer in haar geschiedenis tot kampioen van Nederland. Apollo 8 eindigde, net als vorig seizoen, op de tweede plaats.

Apollo 8 - Sliedrecht Sport 3-1

Sets: 14-25, 22-25, 25-21, 21-25.