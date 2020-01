Apollo 8 verliest opnieuw in tiebreak van Sliedrecht Sport

Enkele dagen na de dramatische bekeruitschakeling kreeg Apollo 8 kans om revanche te nemen op Sliedrecht Sport. De Bornse vrouwen leken ook vastbesloten om dat te doen. Het team van de trainers Bart en Thijs Oosting startte sterk aan de wedstrijd en met 25-21 in de eerste set en 25-14 in de tweede set leek de thuisploeg op weg naar een knappe overwinning tegen de huidige koploper van de eredivisie.

Met een 11-8 voorsprong in de derde set werd de hoop op een stunt alleen maar groter, maar drie punten later was de stand alweer in evenwicht. Apollo en Sliedrecht bleven even bij elkaar in de buurt, maar toen de bezoekers uitliepen van 18-18 naar 18-23 moest de thuisploeg zich gewonnen geven.