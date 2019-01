Apollo 8 veroordeeld tot play-outs na verlies tegen Zwolle

Zwolle rekende in drie sets af met Apollo. De bezoekers wonnen de eerste set met 25-21. Daarna waren de Zwollenaren in de tweede set veel te sterk voor de Bornse formatie: 25-16. Als Apollo nog iets wilde moest het in de derde set gebeuren. Daarin nam de thuisploeg in het begin een nipte voorsprong, maar uiteindelijk trok Zwolle ook toen aan het langste eind, 25-20.