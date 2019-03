Apollo 8 wint eerste van vier ‘finales’: ‘Willen ook volgend seizoen in eredivisie spelen’

Het zijn bijzondere weken voor Apollo 8. De Bornse volleybalsters speelden onlangs nog in de finale van het nationale bekertoernooi, maar moeten nu in de play-outs een plek in de eredivisie zien veilig te stellen. Een groter contrast is haast niet denkbaar, zegt spelverdeelster Manon van ‘t Rood na afloop van het eerste duel in de degradatiepoule. Thuis, in de eigen sporthal De Veste, werd zaterdagavond op efficiënte wijze afgerekend met hekkensluiter US. Van ‘t Rood en haar teamgenoten versloegen de Amsterdamse formatie met 3-0 en verstevigden daarmee de koppositie in de mini-competitie.



“Een makkelijk potje? Nou, niet echt hoor”, zei de 28-jarige Bornse met een lach. “Als je naar de uitslag kijkt, zou je dat misschien wel denken, maar we hebben echt moeten vechten voor de punten. In de eerste en tweede set maakten we wel teveel persoonlijke fouten, waardoor US beter in haar spel kwam.”