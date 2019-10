Apollo 8 wint ondanks matige eerste set van Zwolle

Het team van de trainers Bart en Thijs Oosting had voor eigen publiek echter een valse start. Met 17-25 had Apollo in de eerste set weinig in te brengen. Het bleek een incident, want in de tweede set konden de Bornse vrouwen beter partij bieden. In de slotfase van de set lukte het zelfs de winst binnen te slepen. De gewonnen set leek Apollo vleugels te geven. De thuisploeg was in de derde en vierde set heer en meester. Met 25-19 en 25-12 was het Zwolle ruim de baas.