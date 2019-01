Arie Rijneveld opgestapt als coach vrouwen BZC

Rijneveld was anderhalf jaar coach van het vrouwenteam, dat momenteel de tweede positie bezet in de landelijke tweede klasse C. ,,Het doet mij pijn, vooral richting de speelsters, maar ik bleef maar buigen en trekken om dingen in beweging te krijgen. Nu was de energie compleet weg.” De coach wil niet ingaan op de specifieke randvoorwaarden die volgens hem niet snel genoeg werden ingevuld. ,,Maar het waren heel wat druppels, waardoor de emmer is overgelopen.