Arjan te Bogt gaat nog één keer knallen met VIOS

Wel of niet doorgaan met voetballen? De twijfels van Arjan te Bogt beginnen in november 2017 al, ruim een jaar geleden inmiddels. ,,Ik heb andere hobby’s. Zo pak ik graag de racefiets, maar dat is niet te combineren met drie keer voetballen in de week”, vertelt de Achterhoeker die nu zes jaar in Enschede woont.