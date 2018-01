Arnold Klieverik op stoom bij de Woolderesloop

HENGELO – De eerste Woolderesloop is gewonnen door Arnold Klieverik uit Deurningen. Met een tijd van 51:30 was hij de snelste na vijftien kilometer. De Wooldereslopen, een serie van vier wedstrijden, worden voor de 23e keer georganiseerd door de Hengelose atletiekvereniging MPM.

Klieverik, lid van LAAC Twente, wist zich al snel verzekerd van de eindzege. “Ik had snel door dat het wel lekker ging, maar ik heb hier nog niet eerder zo snel gelopen,” aldus de winnaar, die in voorbereiding is op de Enschede Marathon. Zijn belangrijkste concurrenten, clubgenoten Richard Loendersloot en Wouter Doesburg, moesten flink toegeven. Loendersloot had een mindere dag en finishte na 53:23, Doesburg komt terug van een kuitblessure en werd derde in 54:16. Ingrid Prigge (LAAC Twente) won bij de vrouwen in een tijd net boven het uur, 1:00:59. Het gat naar de achtervolgsters, Astrid Benerink (Dyonisos) en Lotte Morsink (LAAC), was groot.

De tien kilometer was voor Fabian ten Kate. De in Groningen studerende Enschedeër zette een tijd van 32:49 op de klok en was daarmee Hengeloër Thijs Theunissen (MPM, 33:08) te snel af. Daarachter leek Danny Paalman van AV Holten op weg naar de derde plek, maar hij nam een verkeerde afslag en volgde Arnold Klieverik op de 15 kilometer. Hij realiseerde zich zijn fout te laat, waardoor Davey Pauëlsen (TION) de derde plek kon claimen in 35:19. Jorina Janssen-Braamhaar kwam na 40:40 als eerste vrouwelijke deelneemster over de finish. Zij liet daarmee Marieke ten Brinke (Westerhaar, 41:38) en Vanessa Lorkeers (Atletics, 42:55) achter zich.

Martijn Oonk van studentenatletiekvereniging Kronos pakte de winst op de 5,1 kilometer. Hij moest daarvoor tot het gaatje gaan, want tot vlak voor de finish was een kopgroep van vijf man nog bij elkaar. Oonk won in 17:04, Tim Loohuis (Haaksbergen) en Jan Scholten (Saasveld) hadden beiden een tel meer nodig, Harald Derks (LAAC) finishte daar weer een seconde achter als vierde. Lisa Bielevelt was de snelste vrouw in 20:21, voor Stefanie Semmekrot (Ootmarsum, 20:37) en de Duitse Sophie Lingelbach, die tien seconden later derde werd.

Bij de jongste categorie, die 1,4 kilometer aflegde, was Max Swabedissen uit Rijssen de snelste in 04:33. Snelste meisje was Luna Bouwmeester van MPM in 05:03, die daarmee knap zesde overall werd.