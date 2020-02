Autistische Danny (22) uit Wierden is hardlooptalent: ‘Hard rennen is gewoon leuk’

Google op 'Danny Koppelman' en het resultaat is een lange lijst hits over zeges, nieuwe toptijden en de ene na de andere verbreking van een parcoursrecord. Wie met de 22-jarige hardloper uit Hoge Hexel aan de start staat, moet van goeden huize komen om de eigenzinnige loper te verslaan. De Valentijnscross op en rondom recreatieplas Het Lageveld in Wierden is exemplarisch voor zijn manier van lopen. Twaalf meter na de start heeft Koppelman de koppositie ingenomen, om die niet meer uit handen te geven. Als een speer gaat hij er vandoor. Sierlijk is het allerminst, maar het ranke, pezige lijf weet wel snelheid te produceren. Uiterlijk onbewogen geeft Koppelman gas, vier rondjes en 10,8 kilometer later komt hij als eerste over de streep. Weer een cross gewonnen. Weer met overmacht.