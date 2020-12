Autocoureur Larry ten Voorde en het jaar van de echte doorbraak

Zeg je 2020, dan zeg je meteen corona. Bijna de hele sportwereld stond stil, maar Larry ten Voorde gaf letterlijk en figuurlijk wel ‘gewoon’ vol gas. „Hoeveel coronatesten ik heb moeten doen? In totaal zo’n zestig. Niet prettig, maar het hoort erbij in deze tijd. Ik besef heel goed dat we met de autosport in een bevoorrechte positie zaten”, vertelt de 24-jarige Ten Voorde als hij even thuis is in Enschede.