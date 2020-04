Baak en Roelofs naar Eurosped

Promotie vrouwen BZC

11 april WATERPOLO - BORCULO - De vrouwen van Schuurman BZC spelen komend seizoen een divisie hoger. De promotie van de tweede naar de eerste divisie is een gevolg van de soepele regeling die de nationale bond hanteert voor de competitie-indeling voor komend seizoen. BZC was op het moment dat de competitie werd stilgelegd koploper in de tweede divisie.