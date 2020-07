Baanwielrenner Hoogland zit in Tirol: ‘Het olympisch gevoel is helemaal weg’

Loting kwalifica­tie KNVB Beker: thuisduel Excelsior’31, uitwed­strijd HSC’21

23 juli ZEIST - In Zeist is donderdagavond geloot voor de kwalificatierondes van de KNVB Beker. Daarin gaan amateurclubs op jacht naar een plek in het hoofdtoernooi (waar ook de profclubs aan meedoen). Derdedivisionisten Excelsior’31 en HSC’21 zijn de regionale vertegenwoordigers.