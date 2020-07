Baanwielrenner Hoogland zit in Tirol: ‘Het wedstrijdgevoel is helemaal weg’

Handbal­ster Martine Smeets: ‘Zonder corona hadden we aan de andere kant van de wereld gezeten’

13:24 GEESTEREN - Martine Smeets (30) uit Geesteren moet er zelf om lachen. De handbalster zit met een ploeggenote in een Japans sushirestaurant in Boekarest als ze vertelt over het gemis van Tokio. „Het is niet bewust dat we hier zijn.”