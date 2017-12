Baanwielrenster Kirsten Wild uit Almelo Nederlands kampioene omnium

De Boer verrast met derde plaats Waaslandcross

23 december SINT-NIKLAAS - Sophie de Boer is zaterdag als derde geëindigd in de Waaslandcross in het Belgische Sint-Niklaas. De veldrijdster uit Enschede moest alleen Lucinda Brand en de Belgische wereldkampioene Sanne Cant voor zich dulden.