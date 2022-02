Balen van de talrijke afgelastingen, maar plezier van Wevo’70-trainer Gerjan Heerkes is minder geworden

Gerjan Heerkes maakt van zijn hart geen moordkuil. Bij bosjes worden wedstrijden in de volleybalcompetitie vanwege corona afgezegd. De trainer van Wevo’70 heeft daar zijn bedenkingen bij. Controle daarop is er volgens hem niet. Blessures? Of spelers op wintersport? Het is volgens Heerkes niet ondenkbaar. Het druist in tegen zijn rechtvaardigheidsgevoel. „Probeer de wedstrijden te spelen. Ook al heb je bijna geen wissels. De volleybalbond heeft als einddatum 14 mei vastgesteld. Maar ik denk niet dat de competitie afgemaakt wordt”, verzucht Heerkes.