Balkestein-Grothues uit Almelo na tweede plek: 'Kunnen bijna oud-zilverzaak beginnen'

De oud-speelster van Krekkers kon niet genieten van haar zilveren medaille. ,,We hebben het op de details laten liggen. We hadden iets meer full power moeten spelen en alle risico's moeten nemen. We zijn wel stappen dichterbij gekomen dan twee jaar geleden tegen Rusland, maar staan weer met zilver. Ik kan over vijftig jaar wel een oud-zilverzaak beginnen met zoveel zilver om m'n nek.”

Grothues vervolgt haar verhaal: “Het is een wereldsport en zomaar even goud winnen, zit er ook nog niet in. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. We moeten nog die stappen maken en nog harder trainen om zo'n toernooi ook winnend af te sluiten. We zitten bij die wereldtop, maar we moeten gewoon doorgaan."