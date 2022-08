Basketbal: Canadese spelverdeelster naar Jolly Jumpers

Kianna Wiens komt over van Trinity Western Spartans. Dit team speelt in de hoogste divisie van de Canadese collegecompetitie. Wiens kwam vier jaar uit voor de Spartans en was in haar laatste jaar aanvoerder van het team. Ze speelde vorig seizoen gemiddeld 33 minuten en scoorde daarin gemiddeld 12 punten, gaf 3,7 assist, pakte 2 rebounds en 0,7 steals per wedstrijd.

Spelinzicht

„Met een buitenlandse speelster is het altijd een gok of het uitpakt zoals we willen, maar mijn gevoel is goed”, zegt coach Chris Stomp. „Kianna is met 1.68 meter wat klein, maar heeft een geweldig spelinzicht en kan daardoor het team beter laten spelen. Dat is precies waar we naar op zoek waren.”

Vergeleken met vorig seizoen is het team van Jolly Jumpers bijna intact gebleven. Alleen Laura Steggink koos voor een avontuur in Italië en Emma Boerrigter gaat in Spanje studeren. Naast Kianna Wiens is Kirsten Ebeltjes nieuw in de Tubbergse formatie . Zij kwam over van Uitsmijters.

Competitiestart

Het seizoen begint voor Jolly Jumpers op zaterdag 24 september met een thuiswedstrijd tegen Haren.