Basketbal: Jolly Jumpers kansloos onderuit, mannen Uitsmijters stomen op naar subtop

Tafelten­nis: Blauw-Wit krijgt in titelrace helpende hand van Entac, Effekt’74 verder in het nauw

Blauw-Wit had in de streekderby geen kind aan Effekt’74. De Almelose ploeg won van de buur uit Wierden met 8-2. Entac hield de andere titelkandidaat, Trias op 5-5. Blauw-Wit is nu koploper, Entac staat veilig in de middenmoot, Effekt’74 blijft hekkensluiter.

13 november