Basketbal: Jolly Jumpers laat Binnenland ontsnappen

Vrouwen

Eredivisie

Jolly Jumpers - Binnenland 72-81 nv (14-24, 28-31, 51-49, 66-66).

Binnenland is de enige club die Jolly Jumpers nog niet heeft verslagen sinds de rentree in de eredivisie. Aan die negatieve reeks kwam bijna een einde. De Tubbergse formatie speelde 35 minuten goed, maar zag het duel vervolgens langzaam uit de vingers glippen. Met een late driepunter zorgde Jade Brughuis nog voor een verlenging, maar daarin had Jolly Jumpers geen kans meer. „We kwamen toen nog amper over de middellijn”, had coach Chris Stomp gezien. Het geroutineerde Binnenland pakte in de extra tijd al snel een voorsprong en kwam er in Tubbergen met een blauw oog vanaf. „We zijn nog niet zo volwassen dat we een wedstrijd uit kunnen spelen”, meende Stomp. De coach doelde op de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd, toen Jolly Jumpers een voorsprong van acht punten verdedigde: 61-53. Binnenland gooide er vanaf dat moment een stevige press tegenaan en die bleek de thuisploeg te machtig. „Dat is frustrerend”, aldus Stomp. „Want we hebben de eerste 35 minuten prima gespeeld. We hebben goed verdedigd, met veel energie.” Dat kostte Jolly Jumpers overigens wel heel veel fouten. De balans met 30 om 13 was wat dat betreft helemaal zoek. „Dat slaat helemaal nergens op. Maar Binnenland is een gevestigde naam.” Die krijgen vaker het voordeel van de twijfel, wilde de coach maar zeggen. De gasten stonden daardoor maar liefst 39 keer achter de vrije worplijn. „We wilden de bal wel heel graag hebben. Maar moeten dan wel wat slimmer zijn en de tegenstander niet telkens naar de vrije worplijn sturen”, aldus de coach. Jolly Jumpers blijft zevende op de ranglijst met slechts 4 punten uit twaalf wedstrijden. Zaterdag 11 december gaat de Tubbergse ploeg op bezoek bij koploper Den Helder. Stomp: „Het doel is een keer een fatsoenlijke uitwedstrijd neer te zetten.” Want dat is er dit seizoen nog niet van gekomen.

Scores Jolly Jumpers: Brughuis, Zwart 15, Rikhof 13, Droste 9, Glaubitz 6, Nijhuis, De Ceuninck van Capelle 5, L. Steggink, B. Steggink 2.