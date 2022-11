Basketbal: Jolly Jumpers laat Binnenland weer ontsnappen, mannen Twente Buzzards winnen Twentse derby

update Basketbal: Jolly Jumpers gebruikt BAL als speelbal, mannen Uitsmij­ters winnen na verlenging

Vrouwen Eredivisie Basketbal Academie Limburg - Jolly Jumpers 35-74 (20-47) Met een ruime overwinning tegen de debutant in de eredivisie toonde Jolly Jumpers aan dat het de middelmaat van de hoogste afdeling inmiddels is ontstegen. De aanval op de topploegen kan worden ingezet. Coach Chris Stomp had in Weert genoten op de bank. „Soms ben je als coach overbodig”, grapte Stomp. „Met name de eerste helft was heel erg goed. De schoten vielen en iedereen nam de juiste verantwoordelijkheid.” Aan het begin van de tweede helft dreigde Jolly Jumpers even in de oude fout te vervallen toen BAL begon met een 8-2 run. De Tubbergse formatie herstelde zich echter razendsnel en boekte uiteindelijk een rimpelloze overwinning. Jolly Jumpers deelt nu de derde positie op de ranglijst met Binnenland. Den Helder en Grasshoppers voeren het klassement aan. Scores Jolly Jumpers: Rikhof 16, Zwart 13, Wiens 12, Steggink 11, De Ceuninck van Capelle, Nijhuis 6, Glaubitz 5, Brughuis 3, Ebeltjes 2.

30 oktober