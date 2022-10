Basketbal: Jolly Jumpers laat Binnenland weer ontsnappen, vrouwen Twente Buzzards op stoom in derby

Tafelten­nis: Blauw-Wit ongelukkig in marathon­wed­strijd bij Assen

Ondanks een 6-4 nederlaag bij Assen 2 is Blauw-Wit gestegen naar de tweede plek in de derde divisie A. Dat ging ten koste van Entac dat niet in actie kwam. Ook Effekt’74 was vrij.

