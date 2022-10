Basketbal: Jolly Jumpers maakt indruk met ruime overwinning tegen Bemmel

Met twee overwinningen uit drie wedstrijden beleeft Jolly Jumpers de beste start sinds de rentree in de eredivisie. De tweede zege was er bovendien eentje om in te lijsten. Bemmel werd woensdagavond in Tubbergen met boter en suiker ingemaakt: 86-63.

De seizoenstart van Jolly Jumpers had nog beter kunnen zijn, als het vier dagen eerder een betere tweede helft had gespeeld bij Binnenland. Toen liet de ploeg van Chris Stomp zich de kaas van het brood eten. Maar dat liet de Tubbergse formatie tegen Bemmel niet gebeuren.

Slechte start

Al was het begin allesbehalve veelbelovend. „Ze voerden de taken wel uit, maar er was geen beleving”, analyseerde Stomp de eerste zes minuten. Gevolg was een 17-4 voorsprong voor Bemmel en dat was voor Stomp het sein een time-out te nemen.

Na die korte bespreking veranderde alles in het voordeel van Jolly Jumpers. Er kwam energie in de ploeg, Bemmel kreeg geen vrije schoten meer en bij de thuisploeg begonnen de schoten te vallen. Halverwege had Jolly Jumpers het zwakke begin helemaal rechtgezet. De ploeg van Stomp kon zelfs met een voordelige marge gaan rusten: 38-35.

Overvleugeld

Waar het tegen Binnenland in het derde kwart mis ging, werd Bemmel in de derde periode helemaal overvleugeld. De Gelderse ploeg verzamelde in die fase een schamele zeven punten. Vooral omdat Jolly Jumpers snoeihard verdedigde. Met een stand van 61-42 na drie kwarten was het duel wel gespeeld.

„Er zat geen angst in de ploeg dat we weer een dip zouden krijgen. Zo is het leuk spelen”, aldus Stomp, die na rust de ene na de andere grote glimlach tevoorschijn toverde. Ja hij had genoten op de bank. „We waren op alle fronten beter.”

Naar Den Helder

Het zelfvertrouwen van Jolly Jumpers heeft daarmee een geweldige boost gekregen. Of het voldoende is om ook de landskampioen te verslaan zal zondag blijken. Dan speelt Jolly Jumpers in Den Helder, dat weliswaar flink in kwaliteit heeft ingeboet, maar een voorname kandidaat voor de landstitel blijft.

Jolly Jumpers - Bemmel 86-63 (21-20, 38-35, 61-42, 86-63)

Scores Jolly Jumpers: De Ceuninck van Capelle 19, Zwart 18, Rikhof 14, Wiens, Steggink 9, Glaubitz 8, Brughuis 7, Ebeltjes 2.