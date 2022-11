Basketbal: Jolly Jumpers na kleine zege stevig in top eredivisie, Uitsmijters verrast bij Cangeroes

Geen nieuw hoogtepunt voor Het Ravijn, De Zaan verovert in Nijverdal supercup

Het Ravijn is er niet in geslaagd de supercup te veroveren. De landskampioen verloor kansloos van bekerwinnaar De Zaan: 13-7. Tot 6-6 was het duel in evenwicht, vervolgens werd Het Ravijn overklast.

6 november