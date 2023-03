Basketbal: Jolly Jumpers onderuit bij koploper, uitzege voor mannen en vrouwen Uitsmijters, kampioenschap vrouwen Tonego’65

Basketbal: Jolly Jumpers uitgescha­keld in bekertoer­nooi; Binnenland slaat na rust toe

Jolly Jumpers is er niet in geslaagd de halve finales van het bekertoernooi te bereiken. Binnenland, al jaren de angstgegner van de Tubbergse ploeg, won in Barendrecht met 79-70. Halverwege koesterde Jolly Jumpers nog een voorsprong, maar in de tweede helft had de ploeg van coach Chris Stomp het vooral aanvallend moeilijk.