Basketbal: Jolly Jumpers sluit na zege bij Triple Threat eerste deel competitie af op derde plek

Bij toeval stond wereldkam­pi­oe­ne Marianne Vos aan de start van avondcross in Almelo

Het is niet elke dag dat er een wereldkampioen te zien is in Almelo, maar donderdagavond flitste Marianne Vos in haar regenboogtrui over het parcours van de Zwaluwen. Door toeval belandde een van de beste wielrensters aller tijden aan de start van de jaarlijkse avondcross.

29 december