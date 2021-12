Basketbal: Jolly Jumpers speelbal van Den Helder

Vrouwen

Eredivisie

Den Helder - Jolly Jumpers 89-43 (15-9, 34-22, 61-32, 89-43)

Jolly Jumpers en uitwedstrijden blijft dit seizoen een ongelukkige combinatie. Er werd weliswaar gewonnen bij hekkensluiter Triple Threat, de overige duels op vreemde bodem werden met dikke cijfers verloren. Bij koploper Den Helder was het niet anders. Jolly Jumpers begon nog wel aardig en ook dat was vaker in uitwedstrijden het geval, maar zakte na rust als een plumpudding in elkaar. „De tweede helft was het op, we konden geen extra energie aan de dag leggen. Ze hebben ons uitgeput en daar in de tweede helft van geprofiteerd”, meende coach Chris Stomp. Na rust stond er een mak Jolly Jumpers binnen de lijnen dat zich gewillig naar de slachtbank liet lijden. Het contrast met de thuiswedstrijd tegen Den Helder was groot. Toen bestreed Jolly Jumpers de landskampioen veertig minuten met vuur en kwam Den Helder er enigszins gelukkig en met een blauw oog vanaf: 55-58. In uitwedstrijden krijgt de coach het blijkbaar niet voor elkaar zijn team een hele wedstrijd te laten knokken voor elke bal en is de vechtlust vooral na rust ineens verdwenen. „Ze zijn groter en sterker dan ons, in duels onder de basket moeten we vaak een extra speler opofferen. Als ze dan weer naar buiten passen zijn we te laat en schieten ze met vuur”, analyseerde Stomp na het duel in Den Helder. „We zijn gewoon niet goed genoeg.” Verliezen in Den Helder is ook geen schande, de manier waarop dat gebeurde roept wel vraagtekens op. Zaterdag 18 december sluit Jolly Jumpers de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen Sparks. Tegen de Groningse ploeg heeft Jolly Jumpers nog wat recht te zetten. De uitwedstrijd in Haren werd (ook) verloren. Het was de eerste nederlaag tegen Sparks sinds beide clubs vier seizoenen geleden samen promoveerden naar de eredivisie.

Scores Jolly Jumpers: L. Steggink 15, Brughuis 11, Zwart 10, Rikhof 3, B. Steggink, De Ceuninck van Capelle 2.