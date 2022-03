Basketbal: Jolly Jumpers uitgeschakeld in halve finale beker

KATWIJK - Jolly Jumpers is er niet in geslaagd de finale van het bekertoernooi te bereiken. In de halve finale bleek Den Helder een flinke maat te groot: 78-53. De twee halve finales werden gespeeld in Katwijk, waar zaterdag ook de finale op het programma staat. Den Helder ontmoet daarin Grasshoppers, dat in de andere halve finale won van Binnenland.

Het halve finaleduel kreeg een passende start voor Jolly Jumpers. Den Helder grossierde in fouten, coach Mario Bennis moest al snel naar zijn bankspelers kijken en Tubbergse speelsters mochten vaak naar de vrijeworplijn. Echter het vizier bij Jolly Jumpers was in het eerste kwart uitermate troebel. Een uit twaalf vanuit het veld, vijf uit twaalf vanaf de vrijeworplijn. Daardoor was er na het eerste kwart toch een Helderse voorsprong: 15-7.

Forse achterstand

De aanvallende misère bij Jolly Jumpers hield ook het eerste deel van het tweede kwart aan. „Een veldscore in vijftien minuten, dat kan natuurlijk niet”, aldus coach Chris Stomp. Daarmee kreeg zijn ploeg niet de beloning voor de veelal prima verdedigende arbeid. „Daar was ik zeer tevreden over. De meiden hebben keihard gewerkt.” Den Helder sprokkelde desondanks wel wat puntjes bij elkaar waardoor een vroegtijdige beslissing in de lucht hing. Het is dat Iris Zwart en Marell Glaubitz tegen het sluiten van de eerste helft er nog een driepunter in knalden, anders was het verschil al onoverkomelijk geweest. Maar met 37-20 was de achterstand nu ook al fors.

Met een press probeerde Jolly Jumpers na rust er nog een echte wedstrijd van te maken. Het pakte verkeerd uit. Den Helder had geen enkele moeite om onder de druk uit te komen. Toen Stomp weer van verdediging wisselde was het verschil al opgelopen tot bijna 30 punten. Ook al omdat de Tubbergse ploeg tegen een uiterst belabberd percentage bleef schieten. Met een verschil van 28 punten (64-36) was het duel wel gespeeld.

Verschil iets draaglijker

Het heilige vuur was er bij beide teams in het laatste kwart wel uit. Bij Den Helder kreeg een aantal speelsters rust met het oog op de finale van een dag later. Jolly Jumpers moest meer fouten incasseren, maar slaagde er uiteindelijk wel in het verschil nog iets draaglijker te maken. „Ze zijn beter. Dat is geen geheim”, loofde Stomp de regerend bekerhouder en landskampioen. „Waar zij in een split second beslissingen maken, doen wij er twee seconden over. We weten dus waar we aan moeten werken.”

Jolly Jumpers - Den Helder 53-78 (7-15, 20-37, 36-64, 53-78)

Scores Jolly Jumpers: Zwart 12, De Ceuninck van Capelle 11, L. Steggink 10, Glaubitz 8, Brughuis 4, Nijhuis, Rikhof, B. Steggink, Droste 2.