Basketbal: Kirsten Ebeltjes eerste aanwinst Jolly Jumpers

Kirsten is de dochter van René Ebeltjes, die collegebasketbal speelde in Amerika en later in de Nederlandse eredivisie speelde bij onder andere Interbril Enschede en Hatrans Tonego uit Haaksbergen.

Tonego, Arriba, UIitsmijters

Chris Stomp, coach van Jolly Jumpers, is verheugd over de komst van de center: „Met Kirsten hebben we de beschikking over een lange, sterke en een zeer ambitieus speelster. Bij haar is basketbal met de paplepel ingegoten en dat hebben we al kunnen merken. Ze is een echte center en we vertrouwen erop dat ze zich in de eredivisie staande houdt.”