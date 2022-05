Basketbal: mannen Uitsmijters definitief veilig na overwinning bij hekkensluiter

Mannen

Promotiedivisie

Harlemlakers - Uitsmijters 71-84 (16-18, 33-34, 56-57, 71-84)

Uitsmijters speelde een degelijke wedstrijd in Amsterdam. Het was niet altijd even goed wat de Almelose formatie liet zien, maar uiteindelijk ruim voldoende om de rode lantaarndrager te kloppen en de plek in de promotiedivisie voor volgend seizoen definitief veilig te stellen. „De eerste twee periodes waren wisselend, goede en minder goede fases, het derde kwart moesten we knokken om in de wedstrijd te blijven en in de vierde periode hebben we het degelijk afgemaakt”, omschreef Uitsmijters-coach Arjan Averdijk het duel in Amsterdam. Uitsmijters verdedigde beter dan drie dagen eerder bij Grasshoppers toen het te veel rebounds weggaf. De gasten heersten deze keer onder hun eigen bord. Door zeer zuiver te schieten kon Harlemlakers desondanks in de buurt blijven en in de derde periode enkele minuten de leiding in handen nemen. Uitsmijters richtte zich vervolgens op en met een echte teamprestatie, waarbij de punten over veel spelers werden verdeeld, werd de hekkensluiter in het afsluitende kwart overrompeld.