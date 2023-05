Basketbal: tweede aanwinst voor Jolly Jumpers, ook Kim Jaasma naar Tubbergen

Basketbal: wederom waardering voor Anke Rikhof, speelster Jolly Jumpers beste verdediger eredivisie

Eurobasket, de grootste Europese basketbalsite, heeft Anke Rikhof uitgeroepen tot de beste verdediger van de Nederlandse vrouwen eredivisie. Het is de tweede keer dat de speelster van Jolly Jumpers die prijs in de wacht sleept. In 2020 werd Rikhof ook uitgeroepen tot defensive player of the year.