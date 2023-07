Basketbal: Uitsmijters haalt versterking uit de regio én een nieuwe Amerikaanse speelster

Promotiedivisionist Uitsmijters heeft de eerste drie versterkingen voor het nieuwe seizoen binnen. Meest in het oog springende is de Amerikaanse Lakota Beatty. Daarnaast komen Emma Vrielink en Teddy Koopman over van Jolly Jumpers.

Door het vertrek van de Amerikaanse Kendall Bradbury was Uitsmijters op zoek naar een echte kwaliteitsimpuls. Die denkt de Almelose club gevonden te hebben in Lakota Beatty. Volgens Fons Kamphuis, die haar namens Uitsmijters op het spoor kwam, heeft de club een echte topper in huis. „Ze heeft in haar collegetijd bij Oklohoma State gespeeld en dat is een van de beste twaalf ploegen in de Verenigde Staten.”

Schutter

De 28-jarige Beatty speelde de laatste vier jaar geen competitie na een noodlottige privéomstandigheden. Haar zusje Ashley, waarmee ze altijd samen speelde, pleegde vier jaar geleden zelfmoord. Hoewel Uitsmijters op een lager niveau speelt dan ze gewend is, wil Beatty de bal nu toch weer oppakken. Ze is volgens Kamphuis een echte schutter. „Schoot in haar collegetijd 43 procent aan driepunters.”

Met Emma Vrielink en Teddy Koopman heeft Uitsmijters zich vooral in de breedte versterkt. Aanvulling was ook nodig aangezien Danique Meijerink en Zoe Lesscher zijn gestopt en Erika Makela pas in februari terugkeert van stage in Italië.