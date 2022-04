Basketbal: Uitsmijters verslaat Dreamfield Dolphins in krankzinnige slotfase

In een sensationeel duel in de promotiedivisie hebben de mannen van Uitsmijters topploeg Dreamfield Dolphins verslagen. Jeroen Koopman greep in de laatste vijf seconden de hoofdrol met vier punten op rij: 67-66.

Met nog dertien seconden op de klok en een 66-63 stand in het voordeel van de bezoekers uit Bemmel leek een verlenging voor Uitsmijters het maximaal haalbare. De Almelose aanval eindigde bij Koopman die vijf seconden voor tijd aanlegde voor een driepunter. Die viel goed en daarbij werd er ook nog eens een fout gemaakt op Koopman. De extra vrije worp gleed ook keurig door het netje: 67-66. Koopman had even later geluk dat zijn fout in de laatste seconde door het arbitrale trio over het hoofd werd gezien. Anders hadden de bezoekers nog twee vrij worpen mogen nemen.

Zeer welkom

De Almelose zege zorgde voor een vreugde-explosie zowel op als buiten het veld. Want de zege op de nummer drie van de ranglijst was zeer welkom. Uitsmijters stond voorafgaand aan het duel op slechts twee overwinningen in 2022 en was op de ranglijst aardig weggezakt richting de gevarenzone.

In het begin van de wedstrijd was overigens niet te zien dat de ploeg van coach Arjan Averdijk in een vormdip verkeert. Uitsmijters knalde van alle afstanden raak. Van de eerste 25 punten kwamen er 21 door driepunters. Het aanvankelijk verbouwereerde Dreamfield Dolphins kwam pas in het tweede kwart op schot en sloot voor rust keurig aan: 39-38.

Houdgreep

In de tweede helft hielden de ploegen elkaar in de houdgreep. Uitsmijters had beduidend meer moeite punten op het bord te krijgen, maar kreeg richting het einde wel steeds meer grip op de schutters uit Bemmel. De Dolphins hadden telkens het voortouw maar Uitsmijters was nooit ver weg.

Bij 61-59 zette Jamelle Tolliver de thuisploeg voor het eerst sinds de rust weer op voorsprong en toen was het tijd voor een krankzinnige slotfase. De gasten dachten de punten in de tas te hebben, maar met Jeroen Koopman hadden ze geen rekening gehouden.