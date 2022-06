Basketbal: vrouwen Uitsmijters alsnog stapje hogerop naar promotiedivisie

De vrouwen van Uitsmijters spelen komend seizoen toch in de promotiedivisie. Op sportief vlak mislukte het stapje hogerop, doordat de Almelose ploeg de finale van de play-offs verloor. Het verzoek van Uitsmijters alsnog te mogen promoveren naar het een-na-hoogste niveau is door de basketbalbond gehonoreerd.

Het betekent dat Uitsmijters in het seizoen 2022-2023 met zowel de mannen als de vrouwen in de promotiedivisie speelt. „Goed voor het basketbal in Oost-Nederland”, meent Arjan Averdijk van de technische commissie van de Almelose club. „We hadden ons vijf jaar de tijd gegeven om met zowel de vrouwen als de mannen in de promotiedivisie te spelen. Dat is gelukt. De komende vijf jaar willen we een stabiele club worden op dat niveau.”

Wisselvallig seizoen

Uitsmijters kende een wisselvallig seizoen in de eerste divisie. De ploeg was lange tijd ongeslagen, maar na de trainerswissel halverwege - Leroy Williams kwam voor René Heeres - kwam de klad er een beetje in. Dankzij een sterke eindsprint eindigde Uitsmijters alsnog op de eerste plek in de reguliere competitie. Vervolgens ging het in de play-offs om promotie met de beste vier teams in de finale alsnog mis.

„Daarin werd duidelijk dat het jonge team routine mist”, aldus Averdijk. Versterking met één of meerdere ervaren speelsters wordt daarom het doel de komende maanden. Averdijk: „Met die zoektocht kunnen we nu beginnen. Wellicht wat laat, maar we moesten eerst weten op welk niveau we volgend seizoen spelen, voordat we speelsters kunnen benaderen.”

Wensen

Versterking is ook de uitdrukkelijke wens van coach Leroy Williams. „En ook een aantal randzaken kan hopelijk beter worden ingevuld.” Zo traint Uitsmijters niet altijd in de IISPA, waar het wel de thuiswedstrijden speelt. Ook voor de begeleidingsstaf heeft Williams een aantal wensen. Daarnaast moet de coach zelf aan de slag om de juiste trainerspapieren te bemachtigen. Het komende seizoen krijgt hij nog dispensatie.