Basketbal: vrouwen Uitsmijters dicht bij promotiedivisie

De vrouwen van Uitsmijters zijn een zege verwijderd van promotie naar de promotiedivisie. De halve finale in de play-offs van de eerste divisie tegen BC Apollo werd met 76-61 gewonnen. Tweede pinksterdag is de finale tegen Cangeroes 3. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein in Rijswijk. De winnaar promoveert.

Uitsmijters, de nummer één in de reguliere competitie was zwaar favoriet tegen Apollo, dat als vierde eindigde. Het vorige duel op 7 mei, dat nog voor de ranglijst meetelde werd door de Almelose ploeg met 72-45 gewonnen. Zo’n afstraffing voor de Amsterdamse gasten leek ook deze keer in de maak. Na een vrijwel gelijkwaardig eerste kwart (23-19), sprintte Uitsmijters in de tweede periode weg.

In de achterzak

Niet dat de Almelose ploeg veel meer ging scoren, de verdediging van Uitsmijters sloot veel beter. Met een hoofdrol voor aanvoerster Anke Waaijer, die Gaby Prepost, de topschutter van Apollo compleet in de achterzak had. Prepost kwam in het hele duel tot slechts even punten. Apollo wist in het tweede kwart slechts vijf puntjes te noteren, waardoor het duel halverwege (46-24) al zo goed als beslist was.

Dat tweede kwart was de basis voor de overwinning, meende speelster Bente Kamphuis. „Na rust hebben we Apollo op afstand kunnen houden. Dichterbij dan een verschil van 12 punten zijn ze niet gekomen. We hebben heel even feest gevierd, maar daarna de finale van maandag besproken. We hebben er veel vertrouwen in, maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren.”

Veel supporters

Uitsmijters krijgt in Rijswijk veel steun. Er rijdt een dubbeldekker richting Zuid-Holland. De finale begint om 12.00 uur.