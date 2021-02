Basketbalcompetities definitief geschrapt

„Het aantal inhaalweekeinden dat door de verlenging van de lockdown resteert, is niet voldoende om alle competitieronden in te plannen. Daardoor lukt het niet meer de competities binnen het uitgangspunt van 75 procent gespeelde wedstrijden af te maken. Er worden geen kampioenen en degradanten aangewezen. Bij de indeling van de competities voor het nieuwe seizoen 2021/2022 wordt gekeken naar de huidige indeling”, zo laat de NBB op zijn site weten.

Het meest recente competitieprogramma blijft wel in tact. Mocht er de komende maanden gespeeld kunnen worden, is dat voor de verenigingen een hulpmiddel om wedstrijden in te plannen. Clubs hebben tot 1 maart de tijd om aan te geven of ze van deze optie gebruik willen maken.