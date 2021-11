Basketballer Bart Molenkamp terug bij Jugglers: ‘Wil weer meedoen om de titel’

Jugglers en prestatiebasketbal? Het was de afgelopen seizoenen bij de heren totaal geen match. Niet voor niets koos jongen-van-de-club Bart Molenkamp (26) vorig jaar voor de stap naar studentenclub Arriba. „Daar was het niveau vorig seizoen veel hoger. Ik was landelijk niveau gewend. Zowel bij Jugglers als bij mijn vorige club in Nijmegen, waar ik in mijn studententijd speelde.”